Татьяна Догилева раскрыла, какой сериал любит пересматривать

Татьяна Догилева раскрыла, какой российский сериал смотрела несколько раз.
В беседе с Кино Mail народная артистка призналась, что пересматривала фэнтези-комедию «Вампиры средней полосы», в которой снималась сама, исполнив роль Хранительницы.
«Не из-за самовлюбленности, — подчеркнула Догилева, — а потому что сравнивала второй и третий сезоны».
Сериал «Вампиры средней полосы» выходил в онлайн-кинотеатре Start в 2022—2026 годах. Татьяна Догилева принимала участие во всех трех сезонах и сыграла Ирину Витальевну Бредихину — Хранительницу, приглядывающую за семьей вампиров, живущих в Смоленске.