Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как звезда «Кортика» кошмарил Москву: преступный путь Сергея Шевкуненко

Ему пророчили большую карьеру в кино, а он стал криминальным авторитетом. Рассказываем, что надломило исполнителя главной роли в подростковом фильме «Кортик» Сергея Шевкуненко
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Кортик»
Кадр из фильма «Кортик»

Золотой мальчик «Мосфильма»

В 1974 году на экраны вышел детский приключенческий фильм «Кортик», а год спустя — его продолжение «Бронзовая птица». В обеих картинах главную роль — смелого пионера Мишу Полякова — сыграл Сережа Шевкуненко, который быстро стал звездой среди сверстников. На «Мосфильм» мешками приходили письма с просьбами рассказывать о юном актере как можно больше.

Сергей вырос в благополучной семье, тесно связанной с кино. Его отец, Юрий Александрович Шевкуненко, был актером, драматургом и занимал руководящие должности на «Мосфильме». Он скоропостижно умер, когда сыну было всего четыре года. Мать, Полина Васильевна, работала ассистентом Эльдара Рязанова, а старшая сестра Ольга была монтажером на киностудии. Поэтому «Мосфильм» для мальчика стал почти вторым домом.

Сергей рос необычайно развитым ребенком: еще до школы прочитал «Сагу о Форсайтах», а позже увлекся философской литературой. В 14 лет он талантливо сыграл Мишу Полякова в «Кортике». Телефильм имел огромный успех, поэтому вскоре сняли продолжение — «Бронзовую птицу». Затем последовала роль в приключенческом фильме «Пропавшая экспедиция». Казалось, перед юным актером открывается большое будущее.

Однако во время съемок «Пропавшей экспедиции» режиссер Вениамин Дорман уже с трудом справлялся с поведением подростка. Пятнадцатилетний Шевкуненко начал злоупотреблять алкоголем, регулярно устраивал шумные попойки, срывал съемки и конфликтовал с коллегами, в том числе с актером Александром Кайдановским. В итоге в продолжении фильма — «Золотая речка» — режиссер отказался с ним работать, а сценаристы просто «отправили» героя учиться в другой город.

Вместо кинокарьеры — тюремная

Кадр из фильма «Кортик»
Кадр из фильма «Кортик»

После этого Сергей быстро покатился по наклонной. Он бросил школу, а затем оказался в ПТУ для трудных подростков, где больше интересовался ролью лидера дворовой компании, чем учебой. Вскоре произошло неизбежное: Шевкуненко получил первый срок за хулиганство после того, как в пьяной драке жестоко избил прохожего.

О карьере актера пришлось забыть. Даже из уважения к его родителям с Сергеем никто не хотел сотрудничать. Тем не менее мать сумела устроить сына осветителем на «Мосфильм». Но и там он надолго не задержался: однажды вместе с приятелями взломал буфет киностудии ради закуски. Добыча оказалась скромной, однако преступление квалифицировали как кражу со взломом, и Шевкуненко получил четыре года заключения.

Через год он вышел по УДО и снова формально устроился осветителем, но на деле все больше времени посвящал криминалу и управлению мелкими бандами в районе.

В декабре 1981 года 22-летнего Шевкуненко подозревали в убийстве заслуженной артистки Зои Федоровой. Она была близким другом семьи и сыграла его бабушку в «Кортике». Следствие считало, что актрису убили во время ограбления квартиры. Однако обвинения с Сергея вскоре сняли, а преступление так и осталось нераскрытым.

Новый срок не заставил себя ждать: в 1982 году Шевкуненко получил четыре с половиной года за квартирную кражу и еще полтора — за попытку побега. Именно за решеткой его криминальный авторитет начал стремительно расти. В тюремной среде его прозвали Артистом, а сам он получил статус положенца. До звания «вора в законе» оставался всего один шаг.

После освобождения Сергей успел жениться, прославился как азартный картежник в игорном клубе при «Мосфильме» и даже выиграл у жены одного дипломата новенький BMW, на котором позже приезжал на криминальные разборки. Следующий срок он получил за торговлю оружием и вышел на свободу в 1994 году — уже в эпоху лихих девяностых.

«Хозяин района»

Кадр из фильма «Криминальная звезда»
Кадр из фильма «Криминальная звезда»

Законы того времени были Шевкуненко хорошо знакомы: за решеткой он провел в общей сложности 14 лет из своих 35. После освобождения Сергей быстро собрал собственную группировку, получившую название «мосфильмовские» — по району Мосфильмовской улицы, где она действовала.

Позже журналисты писали, что ОПГ занималась рэкетом, аферами с недвижимостью, торговлей запрещенными веществами, вымогательством и угонами автомобилей. Сам Шевкуненко отказался от клички Артист и стал Шефом. Его боялись даже свои: он отличался жестким характером и держал подчиненных в постоянном страхе. Чтобы подчеркнуть статус «хозяина района», бывший актер купил синий Cadillac, который хорошо знали на территории разваливающегося «Мосфильма».

Вечером 11 февраля 1995 года Шевкуненко подъехал к своему дому на улице Пудовкина, где по-прежнему жил вместе с 75-летней матерью. Он отпустил охрану и вошел в подъезд, где его уже ждали киллеры. Первый выстрел тяжело ранил Сергея, но он успел добежать до лифта, подняться на шестой этаж и ворваться в квартиру. Правда, ключи остались снаружи.

Убийцы без труда проникли внутрь и расстреляли и самого Шевкуненко, и его мать, выбежавшую на шум. О жестокой расправе много писали в прессе, однако в Москве середины 1990-х подобные истории уже мало кого удивляли: перестрелки и убийства криминальных авторитетов происходили почти каждую неделю. Дело Сергея Шевкуненко так и осталось нераскрытым.