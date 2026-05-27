О карьере актера пришлось забыть. Даже из уважения к его родителям с Сергеем никто не хотел сотрудничать. Тем не менее мать сумела устроить сына осветителем на «Мосфильм». Но и там он надолго не задержался: однажды вместе с приятелями взломал буфет киностудии ради закуски. Добыча оказалась скромной, однако преступление квалифицировали как кражу со взломом, и Шевкуненко получил четыре года заключения.