Золотой мальчик «Мосфильма»
В 1974 году на экраны вышел детский приключенческий фильм «Кортик», а год спустя — его продолжение «Бронзовая птица». В обеих картинах главную роль — смелого пионера Мишу Полякова — сыграл Сережа Шевкуненко, который быстро стал звездой среди сверстников. На «Мосфильм» мешками приходили письма с просьбами рассказывать о юном актере как можно больше.
Сергей вырос в благополучной семье, тесно связанной с кино. Его отец, Юрий Александрович Шевкуненко, был актером, драматургом и занимал руководящие должности на «Мосфильме». Он скоропостижно умер, когда сыну было всего четыре года. Мать, Полина Васильевна, работала ассистентом Эльдара Рязанова, а старшая сестра Ольга была монтажером на киностудии. Поэтому «Мосфильм» для мальчика стал почти вторым домом.
Сергей рос необычайно развитым ребенком: еще до школы прочитал «Сагу о Форсайтах», а позже увлекся философской литературой. В 14 лет он талантливо сыграл Мишу Полякова в «Кортике». Телефильм имел огромный успех, поэтому вскоре сняли продолжение — «Бронзовую птицу». Затем последовала роль в приключенческом фильме «Пропавшая экспедиция». Казалось, перед юным актером открывается большое будущее.
Однако во время съемок «Пропавшей экспедиции» режиссер Вениамин Дорман уже с трудом справлялся с поведением подростка. Пятнадцатилетний Шевкуненко начал злоупотреблять алкоголем, регулярно устраивал шумные попойки, срывал съемки и конфликтовал с коллегами, в том числе с актером Александром Кайдановским. В итоге в продолжении фильма — «Золотая речка» — режиссер отказался с ним работать, а сценаристы просто «отправили» героя учиться в другой город.
Вместо кинокарьеры — тюремная
После этого Сергей быстро покатился по наклонной. Он бросил школу, а затем оказался в ПТУ для трудных подростков, где больше интересовался ролью лидера дворовой компании, чем учебой. Вскоре произошло неизбежное: Шевкуненко получил первый срок за хулиганство после того, как в пьяной драке жестоко избил прохожего.
О карьере актера пришлось забыть. Даже из уважения к его родителям с Сергеем никто не хотел сотрудничать. Тем не менее мать сумела устроить сына осветителем на «Мосфильм». Но и там он надолго не задержался: однажды вместе с приятелями взломал буфет киностудии ради закуски. Добыча оказалась скромной, однако преступление квалифицировали как кражу со взломом, и Шевкуненко получил четыре года заключения.
Через год он вышел по УДО и снова формально устроился осветителем, но на деле все больше времени посвящал криминалу и управлению мелкими бандами в районе.
В декабре 1981 года 22-летнего Шевкуненко подозревали в убийстве заслуженной артистки Зои Федоровой. Она была близким другом семьи и сыграла его бабушку в «Кортике». Следствие считало, что актрису убили во время ограбления квартиры. Однако обвинения с Сергея вскоре сняли, а преступление так и осталось нераскрытым.
Новый срок не заставил себя ждать: в 1982 году Шевкуненко получил четыре с половиной года за квартирную кражу и еще полтора — за попытку побега. Именно за решеткой его криминальный авторитет начал стремительно расти. В тюремной среде его прозвали Артистом, а сам он получил статус положенца. До звания «вора в законе» оставался всего один шаг.
После освобождения Сергей успел жениться, прославился как азартный картежник в игорном клубе при «Мосфильме» и даже выиграл у жены одного дипломата новенький BMW, на котором позже приезжал на криминальные разборки. Следующий срок он получил за торговлю оружием и вышел на свободу в 1994 году — уже в эпоху лихих девяностых.
«Хозяин района»
Законы того времени были Шевкуненко хорошо знакомы: за решеткой он провел в общей сложности 14 лет из своих 35. После освобождения Сергей быстро собрал собственную группировку, получившую название «мосфильмовские» — по району Мосфильмовской улицы, где она действовала.
Позже журналисты писали, что ОПГ занималась рэкетом, аферами с недвижимостью, торговлей запрещенными веществами, вымогательством и угонами автомобилей. Сам Шевкуненко отказался от клички Артист и стал Шефом. Его боялись даже свои: он отличался жестким характером и держал подчиненных в постоянном страхе. Чтобы подчеркнуть статус «хозяина района», бывший актер купил синий Cadillac, который хорошо знали на территории разваливающегося «Мосфильма».
Вечером 11 февраля 1995 года Шевкуненко подъехал к своему дому на улице Пудовкина, где по-прежнему жил вместе с 75-летней матерью. Он отпустил охрану и вошел в подъезд, где его уже ждали киллеры. Первый выстрел тяжело ранил Сергея, но он успел добежать до лифта, подняться на шестой этаж и ворваться в квартиру. Правда, ключи остались снаружи.
Убийцы без труда проникли внутрь и расстреляли и самого Шевкуненко, и его мать, выбежавшую на шум. О жестокой расправе много писали в прессе, однако в Москве середины 1990-х подобные истории уже мало кого удивляли: перестрелки и убийства криминальных авторитетов происходили почти каждую неделю. Дело Сергея Шевкуненко так и осталось нераскрытым.