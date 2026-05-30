Народная артистка России Татьяна Догилева в комментарии для Кино Mail за кулисами премии АПКиТ назвала свой личный топ молодых российских актеров.
«Юра Борисов, Иван Янковский, [Никита] Кологривый, [Слава] Копейкин — мне мужчин много нравится молодых», — призналась кинозвезда.
Среди молодых актрис Догилева выделила Дарью Верещагину («Сто лет тому вперед»). «Есть хорошие девочки, я бы даже сказала классные. Но их меньше. Мальчиков больше», — подытожила артистка.
