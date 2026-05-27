Народный артист Александр Михайлов, известный по роли в фильме «Любовь и голуби», оценил недавний конфликт между Филиппом Киркоровым и Дмитрием Певцовым.
81-летний актер встал на сторону коллеги по цеху. В разговоре с Teleprogramma.org Михайлов поддержал Певцова.
«Певцов правильно поступил, что не вступил в полемику с Киркоровым», — заявил артист.
Напомним, ссора между звездами разгорелась после того, как Певцов раскритиковал новую постановку «Гамлета». Главную роль в этом спектакле исполнил Юра Борисов. Киркоров не согласился с мнением актера и публично выступил в защиту Борисова, ответив Певцову в резкой форме.
Позже Певцов признался, что не знаком лично ни с Киркоровым, ни с Борисовым, поэтому прислушиваться к словам певца не намерен. Сам Александр Михайлов не стал давать оценку новой версии «Гамлета», объяснив это тем, что просто не видел спектакль.