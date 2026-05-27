Адама Сэндлера раскритиковали за внешний вид на премьере фильма его жены

Актера Сэндлера осудили за то, что он не надел костюм для выхода в свет с женой
Адам Сэндлер с женойИсточник: Legion-Media.ru

Адам Сэндлер попал под шквал критики из-за своего внешнего вида на премьере фильма с участием его жены. Как пишет Daily Mail, поводом для негодования стало неуважение актера к супруге Джеки.

Событие произошло 26 мая в Лос-Анджелесе. Супруги пришли на премьеру мелодрамы «Служебный роман», где Джеки Сэндлер сыграла одну из ролей. Она вышла к фотографам в черном блестящем мини-платье с вырезом, дополнив образ колготками и туфлями на каблуках. Ее муж предпочел спортивный стиль: оранжевое худи, синие треники и кроссовки.

Публика такой выбор гардероба не оценила. Пользователи сети оставили множество едких комментариев в адрес Сэндлера: «Значит, он действительно не мог надеть рубашку и брюки? Глупо», «Мне кажется, одно дело, когда он занимается продвижением собственных проектов, но для работы своей жены он мог бы хотя бы надеть брюки цвета хаки и рубашку-поло», «Он всегда выглядит так, будто ему только что исполнилось тринадцать, и он обнаружил отцовскую кредитную карту», «Да, он изо всех сил пытается выглядеть так, будто ему все равно, но на деле получается совсем наоборот».

Ранее Адам Сэндлер попал в объективы папарацци после похудения.