В Голливуде состоялась премьера мелодрамы «Служебный роман» с Дженнифер Лопес в главной роли. Для выхода на дорожку 56-летняя актриса и певица выбрала кутюрное платье Versace из коллекции 2024 года. На мероприятие она пришла не одна. Дженнифер сопровождал 45-летний коллега Бретт Голдстин — звезда сериала «Тед Лассо». По слухам, сейчас они состоят в отношениях.
Об этом начали говорить еще в апреле 2026 года. Как сообщают инсайдеры, они сблизились на съемках «Служебного романа». По сюжету картины персонаж Лопес влюбляется в своего подчиненного, которого и сыграл Голдстин.
Год назад Лопес развелась со своим четвертым мужем Беном Аффлеком. Их история любви растянулась на 20 лет. Актеры были помолвлены еще в начале нулевых, но тогда внезапно расстались и создали собственные семьи. Во время пандемии коронавируса бывшие возлюбленные снова сблизились и вскоре поженились. Однако в прошлом году пара приняла решение окончательно разойтись. Несмотря на развод, они до сих пор поддерживают теплые отношения.
Недавно Дженнифер Лопес показала редкие фото с 18-летними детьми-близнецами.