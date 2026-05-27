Анна Чиповская обратилась к своему отцу Борису Фрумкину в день его рождения — 26 мая джазовому музыканту исполнилось 82 года. В своем блоге актриса поделилась кадрами с репетиции Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, которым руководит ее папа.
Звезда сериала «Хождение по мукам» показала, как Борис Михайлович работает со своим коллективом. Она также трогательно поздравила его с днем рождения.
«Отец, пожалуйста, продолжай еще много лет ругаться с колонками, ну и с Серегой, разумеется. Чтобы сказать, как я тебя люблю, много нот не надо, их в любом случае не хватит. Обнимаю», — написала актриса.
В начале февраля 2026 года актриса потеряла маму. Ольга Чиповская ушла из жизни в своей квартире. Дочь не смогла дозвониться до нее и, приехав домой, обнаружила ее тело. Артистке было 67 лет.
