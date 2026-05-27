Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

28-летний сын Марии Шукшиной рассказал о жизни после возвращения с СВО

Актер Макар Касаткин впервые после возвращения из зоны СВО вышел на публику
Макар Касаткин
Макар Касаткин

Старший сын актрисы Марии Шукшиной, 28-летний Макар Касаткин, впервые вышел в свет после возвращения из зоны СВО. Он стал гостем премьеры сериала «История его служанки».

Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На красной дорожке артист рассказал о том, как живет после возвращения из зоны специальной военной операции, и поделился подробностями отношений со знаменитой матерью.

Мария Шукшина с сыном Макаром Касаткиным / фото: пресс-служба
Мария Шукшина с сыном Макаром Касаткиным / фото: пресс-служба

«У меня было правильное воспитание — оно заключалось в том, что я сам должен был сделать движение в карьере. Естественно, если родитель видит плоды честного труда, то он поможет», — поделился артист.

Касаткин решил пойти по стопам матери и снова занялся кинематографом. Он уже задействован в новом проекте. У молодого человека есть еще одно увлечение — любовь к загородной жизни и садоводству.

«Сейчас снимаюсь в сериале, ращу клубнику в огороде. Собственно, все. Живу за городом, люблю землю, с возрастом потянуло как-то, пошел порыв и не могу теперь оторваться», — подчеркнул артист.

О том, что Макар Касаткин служит в зоне СВО, стало известно в январе 2025 года. Как сообщали СМИ, ссылаясь на соседей Марии Шукшиной, Макар отправился в зону боевых действий еще весной 2024 года.

У актера есть сын Марк, чья мать ушла из жизни. Мальчик проживает со звездной бабушкой, которая занимается его воспитанием.