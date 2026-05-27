Старший сын актрисы Марии Шукшиной, 28-летний Макар Касаткин, впервые вышел в свет после возвращения из зоны СВО. Он стал гостем премьеры сериала «История его служанки».
Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На красной дорожке артист рассказал о том, как живет после возвращения из зоны специальной военной операции, и поделился подробностями отношений со знаменитой матерью.
«У меня было правильное воспитание — оно заключалось в том, что я сам должен был сделать движение в карьере. Естественно, если родитель видит плоды честного труда, то он поможет», — поделился артист.
Касаткин решил пойти по стопам матери и снова занялся кинематографом. Он уже задействован в новом проекте. У молодого человека есть еще одно увлечение — любовь к загородной жизни и садоводству.
«Сейчас снимаюсь в сериале, ращу клубнику в огороде. Собственно, все. Живу за городом, люблю землю, с возрастом потянуло как-то, пошел порыв и не могу теперь оторваться», — подчеркнул артист.
О том, что Макар Касаткин служит в зоне СВО, стало известно в январе 2025 года. Как сообщали СМИ, ссылаясь на соседей Марии Шукшиной, Макар отправился в зону боевых действий еще весной 2024 года.
У актера есть сын Марк, чья мать ушла из жизни. Мальчик проживает со звездной бабушкой, которая занимается его воспитанием.