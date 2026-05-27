Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как проводит время с больным отцом

«В том, как мы сейчас проводим время вместе, есть какая-то нежность. Он всегда был таким, вроде как, мачо, а теперь в нем проявилась… хрупкость — не совсем подходящее слово, — но просто какая-то нежность, которую, возможно, тот Брюс Уиллис, которого все знают, не позволил бы ему проявить», — откровенно призналась Румер. Она также добавила, что очень гордится всей своей семьей за то, как они смогли сплотиться с тех пор, как Уиллису поставили неутешительный диагноз в марте 2022 года.