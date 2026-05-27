Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как проводит время с больным отцом

В интервью звездному стилисту Мэйв Рейли старшая дочь Деми Мур и звезды «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса рассказала о том, как она благодарна за возможность проводить так много времени со своим отцом, который борется с лобно-височной деменцией.
«Мне очень нравится приезжать к нему и видеться, — отметила 37-летняя Румер Уиллис. — Я так благодарна, что у меня есть ребенок, который смог с ним познакомиться. Увы, я не знаю, будет ли такая возможность у моих сестер». У Румер есть 2-летняя дочь, Луэтта Айсли Томас Уиллис, от бывшего мужа, Дерека Ричарда Томаса.
«В том, как мы сейчас проводим время вместе, есть какая-то нежность. Он всегда был таким, вроде как, мачо, а теперь в нем проявилась… хрупкость — не совсем подходящее слово, — но просто какая-то нежность, которую, возможно, тот Брюс Уиллис, которого все знают, не позволил бы ему проявить», — откровенно призналась Румер. Она также добавила, что очень гордится всей своей семьей за то, как они смогли сплотиться с тех пор, как Уиллису поставили неутешительный диагноз в марте 2022 года.