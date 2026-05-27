Ева Лонгория призналась, что никогда не смотрела «Отчаянных домохозяек»

51-летняя Ева Лонгория сыграла Габриэль Солис в сериале, который принес ей мировую известность. «Отчаянные домохозяйки», в которых также снимались Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Тери Хэтчер, Джеймс Дентон, Рикардо Антонио Чавира, Николетт Шеридан и Джесси Меткалф, выходили в эфир восемь сезонов с 2004 по 2012 год, всего было показано 180 эпизодов шоу на канале ABC.
Недавно знаменитость отметила, что сериал обрел новую аудиторию на стриминговых платформах благодаря видеороликам в социальных сетях.
«Мне постоянно приходят уведомления типа: “Хочешь посмотреть “Домохозяек”?” Я отвечаю: “Конечно, не хочу. У меня все и так хорошо, я вообще-то там снималась!”», — заявила актриса со смехом. На вопрос, пересматривала ли она сериал, Лонгория ответила: «Нет». На вопрос, смотрела ли она его «в первый раз», она также призналась: «Нет», после чего рассмеялась.
