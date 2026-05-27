Звезда сериалов «Папины дочки» и «Король и Шут» Дарья Мельникова поделилась с подписчиками фотографией подросшей дочери Елизаветы. На снимке девочка с интересом изучает модный журнал.
В июне малышке исполнится два года. Дарья родила ее от своего коллеги Романа Набатова. Сначала звезда скрывала отношения, однако в 2024 году рассказала поклонникам, что счастлива в браке. Мельникова опубликовала в соцсетях ролик, который смонтировала ко дню рождения возлюбленного, и назвала Романа своим мужем. В конце видео звезда появилась в кадре с их общим ребенком на руках, чем сильно удивила фанатов.
У актрисы также есть двое сыновей от Артура Смольянинова (включен в перечень иностранных агентов Минюста России, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом) — 10-летний Артур и 7-летний Марк. Мельникова рассказывала, что после развода они с актером сохранили хорошие отношения.
Недавно актриса поделилась фото 10-летнего сына с пирсингом в ухе.