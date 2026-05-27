Актер Иван Охлобыстин рассказал, что представители поколения зумеров все чаще перебираются за город. Причиной такого тренда он назвал доступность частных домов и возможность работать удаленно. Слова артиста приводит издание «Абзац».
Охлобыстин отметил, что сегодня многие профессии не требуют ежедневного присутствия в офисе. Благодаря этому люди могут выбирать место жительства в любом регионе страны.
«Они, разумеется, по здравому волеизъявлению приедут куда-то в пригородные деревни», — подчеркнул актер. Еще одним важным фактором артист назвал цены на недвижимость.
По его словам, молодым семьям гораздо проще и выгоднее приобрести просторный дом за городом, чем покупать маленькую квартиру в крупном городе за те же деньги. Стоимость городского жилья он сравнил с автомобилями Mercedes-Maybach.
Охлобыстин одобрил тенденцию переезда в села и пригороды. Он видит в этом положительный момент: российские деревни постепенно заполняются молодыми людьми.
