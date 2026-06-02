На самом деле, как бы там ни казалось, людям очень интересно. Мы страна-загадка, о которой знают только какие-то стереотипы, а хотелось бы рассказать больше. Показать, что мы не холодные, черствые и жестокие люди с грубым языком, а на самом деле очень чувственные, добрые и необыкновенные, ни на кого не похожие — как, собственно, и все люди в других странах. И мне кажется, все страны должны рассказывать свои истории через кино как можно чаще, чтобы их культура не пропадала. Все-таки кино — это то, что остается на долгое время в нашем цифровом мире, и у нас есть прекрасная возможность позволить следующим поколениям узнать о нас, в том числе и через кино.