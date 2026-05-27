В Ульяновске концерт Юлии Пересильд открыл кинофестиваль «От всей души»

Как рассказала Пересильд журналистам в кулуарах церемонии открытия проведение кинофестивалей сейчас очень важно, особенно в регионах. «Когда кинофестиваль проводится в регионах, это очень важно, потому что у всех есть чувство сопричастности к новому кино, которое рождается сегодня. Тем более, я посмотрела программу, там очень много необычных картин, которых мы явно не увидим на экранах», — отметила актриса.