В Ульяновске концерт Юлии Пересильд открыл кинофестиваль «От всей души»

УЛЬЯНОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Российская актриса и певица Юлия Пересильд открыла XVII Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени В. М. Леонтьевой «От всей души» в Ульяновске концертной программой совместно с группой «Мандрагора», передает корреспондент ТАСС.
Как рассказала Пересильд журналистам в кулуарах церемонии открытия проведение кинофестивалей сейчас очень важно, особенно в регионах. «Когда кинофестиваль проводится в регионах, это очень важно, потому что у всех есть чувство сопричастности к новому кино, которое рождается сегодня. Тем более, я посмотрела программу, там очень много необычных картин, которых мы явно не увидим на экранах», — отметила актриса.
Перед церемонией открытия зрители поприветствовали Пересильд на звездной дорожке кинофестиваля. По ней также прошли президент кинофестиваля «От всей души», народный артист России Владимир Хотиненко, актер театра и кино Кирилл Зайцев, председатель жюри кинофестиваля, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Грамматиков. Зрители поприветствовали заместителя председателя Международного союза «Конфедерация Союзов кинематографистов» Алексея Безуглого (Белоруссия), председателя Союза кинематографистов Киргизской Республики, режиссера, продюсера и сценариста Таалайбека Кулмендеева, директора киностудии «Башкортостан» имени Абдразакова, продюсера Юнира Аминева, продюсера, деятеля кино, преподавателя, гендиректора «Каро Продакшн» Юрия Обухова, заслуженного артиста России Виктора Чукина.
Как сообщил журналистам народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко, главное на фестивале — это память о Валентине Леонтьевой. «Главное, чтобы дух “тети Вали” всегда присутствовал здесь», — сказал он.
Жюри кинофестиваля возглавляет режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств России Владимир Грамматиков. Он поделился с журналистами, что будет судить строго, но объективно.
Программа кинофестиваля
Программа кинофестиваля продлится до 30 мая. Зрители смогут увидеть 55 картин, как игровых, так и документальных. В их числе работы кинематографистов из России, Индии, Казахстана, Сербии, Киргизии и Китая. Для жителей региона также подготовлены мастер-классы, творческие встречи, выставки и деловая программа.
В этом году часть событий кинофестиваля приурочены к 90-летию режиссера Станислава Говорухина. В их числе выставка «Художник. Человек. Гражданин. К 90-летию Станислава Сергеевича Говорухина» и ретроспектива его фильмов.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских, мероприятия кинофестиваля пройдут в разных муниципалитетах. «Например, в Ульяновске, Тереньге, Сурском, Инзе зрители смогут увидеть 13 современных работ российских мультипликаторов. В поселке Новоселки Мелекесского района будет творческий вечер певицы, актрисы, телеведущей Натальи Тонких. В Димитровграде покажут документальные фильмы о героях спецоперации», — написал глава региона.
Главным событием деловой программы станет дискуссионный круглый стол «Единство в многообразии: роль кино в объединении народов». Его главная тема — роль кино в формировании единства страны. С докладом, посвященном 100-летнему юбилею Государственного центрального музея кино, на круглом столе выступит директор учреждения Лариса Баженова.
О кинофестивале
Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» проводится в Ульяновской области с 2008 года. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Союза кинематографистов России.
Диктор Центрального телевидения, народная артистки СССР, лауреат Государственной премии СССР и Национальной телевизионной премии «Тэфи-2000» Валентина Леонтьева (1923−2007) проработала на телевидении 50 лет. За это время она прошла путь от помощника режиссера до диктора и телеведущей. Леонтьева стала основоположницей советской дикторской школы. Пик славы телеведущей пришелся на 1960−1970-е годы, когда она объехала более 50 городов страны с передачей «От всей души», удостоенной в 1975 году Государственной премии.
В Ульяновскую область Валентина Михайловна была эвакуирована из блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Последние годы жизни она также провела в селе Новоселки Мелекесского района Ульяновской области.