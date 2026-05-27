71-летняя Орнелла Мути восхитила публику своим образом на Каннском кинофестивале

Орнелла Мути произвела фурор на фотоколле 79-го Каннского кинофестиваля. 71-летняя кинозвезда появилась перед фотографами в романтичном образе и восхитила поклонников своей внешностью.
Для выхода актриса выбрала воздушное кремовое платье в пол из жатого шифона с глубоким V-образным декольте, оборками и объемными рукавами. Образ дополнили пастельно-розовые лодочки, золотая подвеска, фирменные очки в стиле «кошачий глаз» и ярко-красный маникюр.
Появление знаменитости на Лазурном берегу вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи осыпали актрису комплиментами, отметив, что она выглядит значительно моложе своих лет.
В Канны Орнелла Мути приехала, чтобы представить новый фильм «Эластичный Рим». Вместе с ней картину представили Марион Котийяр и Изабелла Феррари.