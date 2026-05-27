Предсказавший мировые события в «Симпсонах» сценарист захотел стать президентом США

В серии мультсериала 2000 года под названием «Барт в будущем» Барт Симпсон видит будущее, в котором его сестра Лиза становится первой женщиной-президентом США. В одной из сцен она обсуждает в Овальном кабинете финансовые проблемы, доставшиеся ей от предыдущего президента — по сюжету им был Трамп.