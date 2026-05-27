«Культурный фронт России» готов присоединиться к оцениванию кино и сериалов

Председатель движения Николай Бурляев заявил, что против политической цензуры, но поддерживает общественный контроль
Николай Бурляев
Николай Бурляев

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Эксперты движения «Культурный фронт России», отделения которого есть в большинстве регионов РФ, готовы присоединиться к работе по оценке кино и сериалов, которую начало Министерство культуры РФ, сообщил ТАСС председатель движения, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев.

Ранее сообщалось, что в РФ начата работа по оценке аудиовизуального контента, который с 1 марта можно запрещать к показу на онлайн-сервисах, если он не соответствует российским ценностям. Причем проверку может инициировать любой гражданин РФ, подав жалобу, однако только эксперты могут решить, действительно ли контент не соответствует требованиям.

«Конечно», — ответил Бурляев на вопрос о том, готов ли «Культурный фронт России» присоедниться к этой работе. — «Я против цензуры политической, но общественный контроль должен быть.»

Он уточнил, что отделения «Культуррного фронта России» уже созданы в 65 регионах страны.

«Культурный фронт России» собрал экспертов-профессионалов во всех областях [искусства]: кино, театра, живописи и так далее — мы привлекли выдающихся людей в каждом регионе. Одна из обязанностей каждого нашего отделения — проводить мониторинг реального состояния дел в сфере культуры в своем регионе", — добавил собеседник агентства.

О кинофоруме

С 22 по 30 мая 2026 года в Севастополе и Республике Крым при поддержке правительства Севастополя проходит юбилейный XXXV Международный кинофорум «Золотой витязь». Он объединяет деятелей культуры, кинематографистов и зрителей вокруг высоких нравственных идеалов, традиционных ценностей и духовного возвышения человека.

МКФ «Золотой витязь» проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимание между народами и сотрудничество между кинематографистами всего мира. В этом году на отбор поступили 500 фильмов, в итоговую программу кинофорума вошли 120 работ из 16 стран, в числе которых Россия, Белоруссия, Болгария, Иран, Германия, Казахстан, Киргизия, США, Узбекистан, Польша, Индонезия, Италия.