Народная артистка России Остроумова призвала построить театр в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Актриса Государственного академического театра им. Моссовета, народная артистка России Ольга Остроумова призвала главу Сергиево-Посадского городского округа Оксану Ероханову построить в регионе театр. С таким предложением она выступила во время церемонии открытия XXIII Фестиваля театров малых городов РФ.
«В малых городах театральные коллективы все делают своими руками: чуть ли не костюмы шьют. А потом, когда артисты занимают какое-то место на этом фестивале, их город строит свой театр. Это же замечательно. Вот в Сергиевом Посаде есть театр? Здание? Нет, а коллектив есть. Я хочу, чтобы фестиваль принудил вас построить в этом замечательном городе, известном на всю страну, театр. Тогда из Москвы сюда бы приезжали люди, чтобы смотреть спектакли. Это будет потрясающе, понимаете? Ребята, ведь Россия — это и есть малые города», — сказала она.
XXIII Фестиваль театров малых городов России, организованный Государственным театром Наций при поддержке Министерства культуры РФ, проходит в Сергиевом Посаде с 26 мая по 3 июня. В конкурсной программе принимают участие 15 трупп из Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского и Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей. Победители в двух основных номинациях покажут свои спектакли на сцене Театра Наций в следующем сезоне.
Фестиваль театров малых городов — одно из главных направлений деятельности Театра Наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. За все время работы проекта в нем приняли участие почти 8 тыс. профессионалов, было показано почти 300 постановок из более чем 100 городов. Зрителями стали свыше 105 тыс. человек. В 2026 году проводится в том числе при поддержке благотворительного фонда народного артиста РФ Евгения Миронова «Театральные инициативы» и правительства Московской области.