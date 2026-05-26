Народная артистка России Остроумова призвала построить театр в Сергиевом Посаде

«В малых городах театральные коллективы все делают своими руками: чуть ли не костюмы шьют. А потом, когда артисты занимают какое-то место на этом фестивале, их город строит свой театр. Это же замечательно. Вот в Сергиевом Посаде есть театр? Здание? Нет, а коллектив есть. Я хочу, чтобы фестиваль принудил вас построить в этом замечательном городе, известном на всю страну, театр. Тогда из Москвы сюда бы приезжали люди, чтобы смотреть спектакли. Это будет потрясающе, понимаете? Ребята, ведь Россия — это и есть малые города», — сказала она.