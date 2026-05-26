Клаудия Шиффер отметила 24-ю годовщину свадьбы с режиссером Мэттью Воном. Супермодель опубликовала в личном блоге архивный снимок, сделанный в 2002 году.
«24-я годовщина свадьбы», — написала она.
Торжество прошло в сельской церкви XIV века в Англии. В 2003 году у пары родился первенец Каспар. Через год на свет появилась дочь Клементина.
В мае 2010 года Шиффер родила третьего ребенка — девочку по имени Косима.
Модель не раз говорила, что поставила семью выше карьеры. Она гордится своими «простыми, земными» детьми, которые стали для нее главным приоритетом. Шиффер подчеркивала, что ни разу не пожалела о сделанном выборе.
