Сидни Суини рискует погубить свою карьеру из‐за откровенных сцен в «Эйфории»

Актриса рискует закрепиться в амплуа с ярко выраженной сексуальной составляющей
Сидни Суини
Сидни Суини

Откровенные сцены с участием Сидни Суини в сериале «Эйфория» вызвали обеспокоенность экспертов. По их мнению, актриса рискует закрепиться в амплуа с ярко выраженной сексуальной составляющей — и это может негативно сказаться на ее карьере. В последнем эпизоде 28‑летняя актриса появилась полностью обнаженной в одной из сцен с элементами эротики.

Кризис‑менеджер и эксперт по управлению репутацией Дэйв Кваст в беседе с Fox News отметил, что «Эйфория» помогла Суини заявить о себе как о бесстрашной актрисе — и физически, и эмоционально. Однако есть риск, что фокус общественного внимания сместится с актерской игры на сексуализированные аспекты роли.

«Проблема не в том, что она играет такие роли. Проблема в том, чтобы эти роли воспринимались как осознанный выбор персонажа, а не как основа всего ее бренда», — цитирует его Radar Online.

В третьем сезоне сериала героиня Суини — Кэсси Ховард — становится автором контента для OnlyFans. Сама актриса охарактеризовала свою героиню как сумасшедшую, которая готова на все ради славы и денег.

Ранее было раскрыто отношение избранника Сидни Суини на откровенные сцены в фильмах с ней.