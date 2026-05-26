Сидни Суини рискует погубить свою карьеру из‐за откровенных сцен в «Эйфории»

Откровенные сцены с участием Сидни Суини в сериале «Эйфория» вызвали обеспокоенность экспертов. По их мнению, актриса рискует закрепиться в амплуа с ярко выраженной сексуальной составляющей — и это может негативно сказаться на ее карьере. В последнем эпизоде 28‑летняя актриса появилась полностью обнаженной в одной из сцен с элементами эротики.
Кризис‑менеджер и эксперт по управлению репутацией Дэйв Кваст в беседе с Fox News отметил, что «Эйфория» помогла Суини заявить о себе как о бесстрашной актрисе — и физически, и эмоционально. Однако есть риск, что фокус общественного внимания сместится с актерской игры на сексуализированные аспекты роли.
«Проблема не в том, что она играет такие роли. Проблема в том, чтобы эти роли воспринимались как осознанный выбор персонажа, а не как основа всего ее бренда», — цитирует его Radar Online.
В третьем сезоне сериала героиня Суини — Кэсси Ховард — становится автором контента для OnlyFans. Сама актриса охарактеризовала свою героиню как сумасшедшую, которая готова на все ради славы и денег.
