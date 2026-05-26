В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Щелкунчик», вдохновленного сказкой Эрнста Теодора Амадея Гофмана и балетом Петра Ильича Чайковского. В картине снимаются Марк Эйдельштейн, София Лопунова, Светлана Ходченкова, а также Евгений Миронов, который предстанет в образе Чайковского. Режиссером выступает Феликс Умаров, известный по фильму «Пророк. История Александра Пушкина».
События разворачиваются в 1892 году в предновогоднем Петербурге. Юную балерину Мари (Лопунова) принимают в труппу театра, которым управляет властная мадам Дроссельмейер (Ходченкова), готовящая постановку «Щелкунчика». За сценическим блеском скрывается напряженное противостояние между балетной элитой и миром рабочих закулисья. Именно здесь Мари знакомится со свободолюбивым Францем (Эйдельштейн).
Когда загадочный Мышиный король грозит уничтожить постановку, только Мари и Франц способны стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр.
«С нами на борту великолепные артисты. Роль мадам Дроссельмейер сыграет Светлана Ходченкова, красивейшая и талантливейшая актриса. В роли Франца — Марк Эйдельштейн, человек невероятного обаяния с грандиозной актерской харизмой. А роль Мари в нашей картине исполнит Соня Лопунова, которая сразила нас не только своим актерским мастерством, но и великолепной пластикой. Очень многие балетные элементы Соня исполняет сама, что говорит об ее огромном профессионализме и стремлении воплотить классную героиню на экране», — поделился Феликс Умаров.
По слова Марка Эйдельштейна, "«Щелкунчик» — это спасительный сон, который полон тайны, света и тихого волшебства, которые ты встречаешь в детстве и эти ощущения проносишь с собой всю жизнь.
«В разное время эту историю рассказывали Эрнст Гофман, Александр Дюма, Петр Ильич Чайковский, хореограф Джордж Баланчин — и мне интересно какого Щелкунчика мы покажем зрителю — это трепетно, ответственно и очень счастливо», — отметил актер.
Производством фильма занимаются кинокомпании «Централ Партнершип», «Кинослово», студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор — «Централ Партнершип».
Премьера «Щелкунчика» состоится 1 января 2028 года.