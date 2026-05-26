«С нами на борту великолепные артисты. Роль мадам Дроссельмейер сыграет Светлана Ходченкова, красивейшая и талантливейшая актриса. В роли Франца — Марк Эйдельштейн, человек невероятного обаяния с грандиозной актерской харизмой. А роль Мари в нашей картине исполнит Соня Лопунова, которая сразила нас не только своим актерским мастерством, но и великолепной пластикой. Очень многие балетные элементы Соня исполняет сама, что говорит об ее огромном профессионализме и стремлении воплотить классную героиню на экране», — поделился Феликс Умаров.