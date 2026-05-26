Ходченкова и Эйдельштейн снимаются в «Щелкунчике»: первые кадры и дата премьеры

Смотрите фоторепортаж со съемок рождественской киносказки «Щелкунчик»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках фильма «Щелкунчик»
В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Щелкунчик», вдохновленного сказкой Эрнста Теодора Амадея Гофмана и балетом Петра Ильича Чайковского. В картине снимаются Марк Эйдельштейн, София Лопунова, Светлана Ходченкова, а также Евгений Миронов, который предстанет в образе Чайковского. Режиссером выступает Феликс Умаров, известный по фильму «Пророк. История Александра Пушкина».

События разворачиваются в 1892 году в предновогоднем Петербурге. Юную балерину Мари (Лопунова) принимают в труппу театра, которым управляет властная мадам Дроссельмейер (Ходченкова), готовящая постановку «Щелкунчика». За сценическим блеском скрывается напряженное противостояние между балетной элитой и миром рабочих закулисья. Именно здесь Мари знакомится со свободолюбивым Францем (Эйдельштейн).

Марк Эйдельштейн на съемках фильма «Щелкунчик»
Когда загадочный Мышиный король грозит уничтожить постановку, только Мари и Франц способны стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр.

Кадр из фильма «Щелкунчик»
«С нами на борту великолепные артисты. Роль мадам Дроссельмейер сыграет Светлана Ходченкова, красивейшая и талантливейшая актриса. В роли Франца — Марк Эйдельштейн, человек невероятного обаяния с грандиозной актерской харизмой. А роль Мари в нашей картине исполнит Соня Лопунова, которая сразила нас не только своим актерским мастерством, но и великолепной пластикой. Очень многие балетные элементы Соня исполняет сама, что говорит об ее огромном профессионализме и стремлении воплотить классную героиню на экране», — поделился Феликс Умаров.

Кадр из фильма «Щелкунчик»
По слова Марка Эйдельштейна, "«Щелкунчик» — это спасительный сон, который полон тайны, света и тихого волшебства, которые ты встречаешь в детстве и эти ощущения проносишь с собой всю жизнь. 

«В разное время эту историю рассказывали Эрнст Гофман, Александр Дюма, Петр Ильич Чайковский, хореограф Джордж Баланчин — и мне интересно какого Щелкунчика мы покажем зрителю — это трепетно, ответственно и очень счастливо», — отметил актер.

Феликс Умаров и София Лопунова на съемках фильма «Щелкунчик»
Кадр из фильма «Щелкунчик»
Производством фильма занимаются кинокомпании «Централ Партнершип», «Кинослово», студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор — «Централ Партнершип».

Премьера «Щелкунчика» состоится 1 января 2028 года.