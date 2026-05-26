Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Барбра Стрейзанд вспомнила, как 15 лет боролась за возможность снять свой фильм

Артистка рассказала, что студии неоднократно отклоняли ее проект «Йентл» 1983 года
Барбра Стрейзанд
Барбра СтрейзандИсточник: Legion-Media.ru

Барбра Стрейзанд размышляет о многолетней борьбе за воплощение в жизнь одного из своих самых личных фильмов. В записанном видеообращении, показанном на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля, легендарная 84-летняя артистка рассказала, что студии неоднократно отклоняли ее проект мечты, фильм «Йентл» 1983 года, прежде чем она наконец получила возможность сама выступить в роли режиссера и исполнить главную роль.

«У меня были истории, которые я хотела рассказать — как “Йентл” о еврейке XIX века, которой приходилось выдавать себя за мужчину, чтобы получить образование, — призналась Барбара. — Но я была женщиной, что было препятствием для людей — и что еще хуже, я была актрисой, которая хотела стать режиссером, поэтому каждая студия мне отказывала. В течение 15 лет проект был на грани краха, но я должна была снять этот фильм».