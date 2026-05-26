Барбра Стрейзанд вспомнила, как 15 лет боролась за возможность снять свой фильм

Барбра Стрейзанд размышляет о многолетней борьбе за воплощение в жизнь одного из своих самых личных фильмов. В записанном видеообращении, показанном на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля, легендарная 84-летняя артистка рассказала, что студии неоднократно отклоняли ее проект мечты, фильм «Йентл» 1983 года, прежде чем она наконец получила возможность сама выступить в роли режиссера и исполнить главную роль.
«У меня были истории, которые я хотела рассказать — как “Йентл” о еврейке XIX века, которой приходилось выдавать себя за мужчину, чтобы получить образование, — призналась Барбара. — Но я была женщиной, что было препятствием для людей — и что еще хуже, я была актрисой, которая хотела стать режиссером, поэтому каждая студия мне отказывала. В течение 15 лет проект был на грани краха, но я должна была снять этот фильм».