Барбра Стрейзанд вспомнила, как 15 лет боролась за возможность снять свой фильм

«У меня были истории, которые я хотела рассказать — как “Йентл” о еврейке XIX века, которой приходилось выдавать себя за мужчину, чтобы получить образование, — призналась Барбара. — Но я была женщиной, что было препятствием для людей — и что еще хуже, я была актрисой, которая хотела стать режиссером, поэтому каждая студия мне отказывала. В течение 15 лет проект был на грани краха, но я должна была снять этот фильм».