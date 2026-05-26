Актер Иван Охлобыстин высказался о режиссере Андрее Звягинцеве в разговоре с «Абзацем». Он охарактеризовал его как серьезного постановщика с глубоким художественным взглядом.
Охлобыстин считает, что кинематографисту важно оставаться со своим народом и выступать от его имени.
«Лишь бы он за нас говорил. Это глубинно. Художник должен быть со своим народом. Хочет он этого или не хочет, есть вещи, которые выше даже нашей гражданской позиции», — подчеркнул артист.
Потребность быть нужным своему народу актер назвал зовом. Он признался, что это ощущение заставляет его чувствовать себя маньяком или зомби.
«Это вот так: зов — и ты пошел. Непонятно, почему ты должен это все отдать, но ты должен», — объяснил Охлобыстин.
Напомним, 23 мая Звягинцев получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Во время церемонии награждения режиссер обратился к президенту России Владимиру Путину.
Ранее Песков заявил, что не будет передавать Путину слова Звягинцева в Каннах.