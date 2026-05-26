В Санкт-Петербурге идут съемки шестого сезона остросюжетного сериала НТВ «Первый отдел». Иван Колесников и Сергей Жарков вернулись к ролям следователя Брагина и оперативника Шибанова. В новых сериях зрителей ждут запутанные дела, погони, юмор и неожиданные романтические повороты. Кино Mail стали известны подробности сюжета продолжения популярного детектива.
В начале сезона Брагин (Колесников) продолжает расследовать убийство продавщицы Морозовой, совершенное в Петербурге в 1999 году. Он выходит на группу людей, причастных к ее гибели, но выясняется, что они также связаны со смертью Лакшина. Преступникам есть что скрывать. Параллельно Брагин работает над текущими делами вместе со следователем Гаспаровым (Юрий Елагин) — своим давним противником. Ситуация осложняется тем, что у сына Брагина роман с дочерью Гаспарова. Старое противостояние двух сыщиков становится еще более запутанным.
Тем временем в Петербург возвращается жестокий киллер по прозвищу Сталкер. Для Шибанова (Жарков) его поимка становится делом чести, и он не намерен отступать. Кроме того, Брагину и Шибанову предстоит расследовать ночные нападения на автомобилистов, убийство известного журналиста, поджоги и другие опасные преступления.
Режиссер Максим Бриус отметил, что «Первый отдел» — его любимый проект.
«У нас сложилась удивительная атмосфера, и она, безусловно, передается актерам. По их словам, им приятно находиться на площадке именно благодаря всей съемочной группе, продюсерам и каждому, кто верит в этот проект. Еще один залог успеха — сценарии Андрея Тумаркина. Их интересно снимать, и в них интересно сниматься!» — поделился постановщик.
В шестом сезоне на экране также появятся Елена Вожакина, Владимир Литвинов, Сергей Комаров, Александр Разбаш, Виталий Бисеров, Александр Дуденков и другие.
Дата выхода новых серий пока не объявлена, ориентировочная премьера намечена на 2027 год.