Стася Милославская и Егор Ушаков проводят медовый месяц на родине Роналду

Стася Милославская и Егор Ушаков после свадьбы отправились в медовый месяц в Португалию. В мае 2026 года 31-летняя актриса и 23-летний футболист ЦСКА официально зарегистрировали брак. Снимки попали в сеть через свадебное агентство.
После церемонии молодожены улетели на остров Мадейра, откуда Милославская поделилась романтичными кадрами. Пара позировала на побережье Атлантического океана.
Актриса также объяснила, почему выбор пал именно на Мадейру. По словам Стаси, поездка связана с любовью супруга к португальскому футболисту Криштиану Роналду, который родился на этом острове.
«Иначе бы я никогда не узнала об этом чудо-острове и не захотела бы переехать сюда на пенсии», — с юмором написала Милославская.