Дженнифер Лопес накануне отметила День памяти — его в Америке праздновали 25 мая. В личном блоге 56-летняя актриса поделилась редкими снимками со своими детьми: 18-летним Максимилианом и 18-летнней Эммой.
Звезда фильма «Служебный роман» также отдыхала на природе и плавала в бассейне.
Дженнифер Лопес родила детей от певца Марка Энтони. Они поженились в 2004 году. Свадьба состоялась спустя всего неделю после развода Энтони со своей первой женой Даянарой Торрес Дельгадо.
Брак исполнителей был недолгим. В 2011 году они развелись. Сейчас в сети обсуждают возможный роман Лопес с ее коллегой по фильму «Служебный роман», 45-летним актером Бреттом Голдстином. О романе звезд стали говорить еще в марте 2025-го. Слухи появились после того, как Лопес и Голдстин вместе посетили бродвейскую пьесу «О, Мэри!».
Ранее 18-летний сын Дженнифер Лопес шокировал своим видом на премьере фильма с актрисой. Многие обратили внимание на его худые ноги. Пользователи сети считают, что у звездного наследника анорексия.