Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопес показала редкие фото с 18-летними детьми-близнецами

Актриса снялась с сыном и дочерью
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Лопес накануне отметила День памяти — его в Америке праздновали 25 мая. В личном блоге 56-летняя актриса поделилась редкими снимками со своими детьми: 18-летним Максимилианом и 18-летнней Эммой.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой, фото: соцсети
Дженнифер Лопес с дочерью Эммой, фото: соцсети

Звезда фильма «Служебный роман» также отдыхала на природе и плавала в бассейне.

Дженнифер Лопес родила детей от певца Марка Энтони. Они поженились в 2004 году. Свадьба состоялась спустя всего неделю после развода Энтони со своей первой женой Даянарой Торрес Дельгадо.

Дженнифер Лопес с сыном Максом, фото: соцсети
Дженнифер Лопес с сыном Максом, фото: соцсети

Брак исполнителей был недолгим. В 2011 году они развелись. Сейчас в сети обсуждают возможный роман Лопес с ее коллегой по фильму «Служебный роман», 45-летним актером Бреттом Голдстином. О романе звезд стали говорить еще в марте 2025-го. Слухи появились после того, как Лопес и Голдстин вместе посетили бродвейскую пьесу «О, Мэри!».

Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

Ранее 18-летний сын Дженнифер Лопес шокировал своим видом на премьере фильма с актрисой. Многие обратили внимание на его худые ноги. Пользователи сети считают, что у звездного наследника анорексия.