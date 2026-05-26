Александра Ребенок опубликовала редкое фото с мужем и дочерью

Александра Ребенок показала редкое фото с мужем и дочерью в важный день — в десятую годовщину свадьбы с Алексеем Вертковым. По такому поводу супруги устроили настоящий праздник: нарядились в свадебные костюмы и, судя по фото, повторили церемонию обмена клятвами.
«Бывают такие розовые дни и через 10 лет. Счастье — быть твоей женой», — подписала фото в личном блоге знаменитость.
Поклонники с восторгом отреагировали на семейные фото звезды сериала «Содержанки».
Напомним, Ребенок замужем за актером Алексеем Вертковым. Они познакомились на съемках фильма «До свидания, мама!» в 2011 году. Свадьба состоялась в 2016-м, церемония была тайной, пригласили только близких. В 2017-м у пары родился сын Иван, а в 2020-м — дочь Вера. Актриса говорила, что желание иметь детей появилось только с Вертковым.