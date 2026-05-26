Рори Калкин впервые стал отцом. У 36-летнего актера и кинооператора Кейт Аризменди родилась дочь, передает Super.ru. О появлении малышки на свет новоиспеченные родители сообщили в соцсетях.
Кейт опубликовала первые фотографии девочки, сделанные сразу после родов. На одном из кадров ребенок мирно спал, а на другом — уже внимательно смотрел в камеру. Аризменди также раскрыла необычное имя дочери — Хавок Мун.
«Мы так влюблены в тебя», — написала она под снимками. Кроме того, Кейт поделилась фотографией Рори с ребенком на руках и трогательно назвала актера «лучшим папочкой».
Калкин и Аризменди начали встречаться в 2023 году. А в январе этого года пара объявила, что ждет ребенка. Рори Калкин — представитель известной актерской семьи. Помимо него, карьеру в кино продолжают строить его братья Маколей Калкин и Киран Калкин.