Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина впервые устроила профессиональную фотосессию для своей двухлетней дочери. Результатами артистка поделилась с подписчиками в личном блоге.
Ольга призналась, что малышка Мира всерьез ее удивила. Ребенок вел себя как настоящий профи: без капризов надел предложенный наряд и сразу согласился на прическу.
«У малышки первая осознанная съемка. Без уговоров надела то, что дали, и прически сразу согласилась сделать. Настоящий профессионал! А позировала-то как! Я даже не ожидала. Мой неиссякаемый источник энергии, внутреннего света, душевного тепла и безграничной любви», — поделилась эмоциями актриса.
Кузьмина растит дочь от шоумена Евгения Апанасевича. Пара сыграла свадьбу в 2023 году. Ранее актриса объясняла, что у девочки двойное имя Мира-Мария: такое решение приняли из-за того, что ее супруг исповедует католицизм.
