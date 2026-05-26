Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу устроил перепалку с фанатами в Париже. Об этом сообщает Variety.
Актер обратился к поклонникам, которые ждали его у отеля с просьбами об автографе. Кроу предупредил их, что не потерпит давки и грубости.
«Оставайтесь на месте, не давите на меня, и я подойду к вам. Дайте всем пространство. Как только кто-нибудь начнет вести себя как [придурок], я уйду. Ясно?» — заявил артист.
На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, что после этого заявления Кроу спокойно подписал все протянутые ему листы.
Позже актер прокомментировал ситуацию в ответ на пост таблоида, где его обвинили в неспособности держать все под контролем.
«Все получили свои автографы и селфи, вход в отель был бесплатным для гостей, и я все равно добрался до аэропорта вовремя. Один человек, без охраны», — написал Кроу.
