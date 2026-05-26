Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Рассел Кроу сделал фанатам в Париже строгий выговор из-за давки у отеля

Актер Кроу нецензурно призвал к порядку парижан, просивших его автограф
Рассел Кроу
Рассел КроуИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу устроил перепалку с фанатами в Париже. Об этом сообщает Variety.

Актер обратился к поклонникам, которые ждали его у отеля с просьбами об автографе. Кроу предупредил их, что не потерпит давки и грубости.

«Оставайтесь на месте, не давите на меня, и я подойду к вам. Дайте всем пространство. Как только кто-нибудь начнет вести себя как [придурок], я уйду. Ясно?» — заявил артист.

На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, что после этого заявления Кроу спокойно подписал все протянутые ему листы.

Позже актер прокомментировал ситуацию в ответ на пост таблоида, где его обвинили в неспособности держать все под контролем.

«Все получили свои автографы и селфи, вход в отель был бесплатным для гостей, и я все равно добрался до аэропорта вовремя. Один человек, без охраны», — написал Кроу.

Ранее Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 кг.