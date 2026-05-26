«Это, кстати говоря, последняя роль Андрея Краско, которого я тоже люблю и скучаю по нему. Конечно, он великий абсолютно, и нам пришлось преодолевать большие препятствия, потому что на тот момент он был внесен в черный продюсерский список за плохое поведение на съемках. И мне мои продюсеры сказали: как я могу рисковать и брать его, когда все договорились наказать его за плохое поведение», — высказался кинематографист.