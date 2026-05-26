Александр Стриженов во время творческой встречи с жителями Читы в рамках 13-го Забайкальского международного кинофестиваля вспомнил, как создавалась его картина «Любовь-морковь», празднующая 20-летний юбилей. Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.
В частности, постановщик поведал, что «Любовь-морковь» — последний завершенный проект актера Андрея Краско. По словам Стриженова, ему пришлось отстаивать Краско перед продюсерами, которые в то время объявили артисту бойкот.
«Это, кстати говоря, последняя роль Андрея Краско, которого я тоже люблю и скучаю по нему. Конечно, он великий абсолютно, и нам пришлось преодолевать большие препятствия, потому что на тот момент он был внесен в черный продюсерский список за плохое поведение на съемках. И мне мои продюсеры сказали: как я могу рисковать и брать его, когда все договорились наказать его за плохое поведение», — высказался кинематографист.
Режиссер отказался бойкотировать артиста и предоставил ему роль в своей комедии. После завершения работы Краско отправился в Одессу, чтобы принять участие в сериале «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка, однако во время съемок у него случился сердечный приступ. Спасти его не удалось.
