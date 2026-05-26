Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стриженов вспомнил о последней роли Андрея Краско: «Был внесен в черный список»

Режиссер рассказал, как отстоял актера в фильм «Любовь-морковь» перед продюсерами
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Александр Стриженов
Александр СтриженовИсточник: Legion-Media.ru

Александр Стриженов во время творческой встречи с жителями Читы в рамках 13-го Забайкальского международного кинофестиваля вспомнил, как создавалась его картина «Любовь-морковь», празднующая 20-летний юбилей. Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.

В частности, постановщик поведал, что «Любовь-морковь» — последний завершенный проект актера Андрея Краско. По словам Стриженова, ему пришлось отстаивать Краско перед продюсерами, которые в то время объявили артисту бойкот.

Андрей Краско
Андрей КраскоИсточник: Legion-Media.ru

«Это, кстати говоря, последняя роль Андрея Краско, которого я тоже люблю и скучаю по нему. Конечно, он великий абсолютно, и нам пришлось преодолевать большие препятствия, потому что на тот момент он был внесен в черный продюсерский список за плохое поведение на съемках. И мне мои продюсеры сказали: как я могу рисковать и брать его, когда все договорились наказать его за плохое поведение», — высказался кинематографист.

Режиссер отказался бойкотировать артиста и предоставил ему роль в своей комедии. После завершения работы Краско отправился в Одессу, чтобы принять участие в сериале «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка, однако во время съемок у него случился сердечный приступ. Спасти его не удалось.

Ранее Стриженов также объяснил, почему снял Кристину Орбакайте в фильме «Любовь-морковь». 