Первое издание книги о Гарри Поттере продали в 3400 раз дороже изначальной стоимости

Прежняя владелица даже не открывала книгу
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Первое издание культового романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» ушло с молотка за 17 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона рублей). Одноименный фильм о юном волшебнике вышел в 2001 году, а книга в 1997-ом — тогда один экземпляр стоил всего 4,99 фунта (примерно 486 рублей по текущему курсу).

Первоначальным владельцем раритета оказалась книжный обозреватель Катрина МакНикол. Ей прислали один экземпляр романа, но женщина так и не нашла времени его прочитать. МакНикол просто положила нераспечатанную книгу в коробку и благополучно забыла о ней на 30 лет, а обнаружила только во время недавнего переезда. 

В декабре 2026 года выйдет сериал о Гарри Поттере. Зрителям уже показали трейлер, который оценила сама Джоан Роулинг