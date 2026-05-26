Любовь Толкалина рассказала об отношениях с единственной дочерью Марией Михалковой-Кончаловской. Как стало известно Кино Mail, актриса не вмешивается в дела наследницы, но всегда и во всем ее поддерживает.
«Я ни в коем случае не вмешиваюсь в то, что делает Маруся. Это очень неблагодарное занятие. У нее такой характер, что ей нельзя ничего советовать. Я просто поддерживаю ее во всем, и для этого я существую на свете», — рассказала актриса за кулисами церемонии закрытия 13-го Забайкальского международного кинофестиваля.
Кино Mail уточнил, а какие обычно советы наследница дает звезде. По словам Толкалиной, Михалкова-Кончаловская сильна в психологии.
«Я иногда, конечно, к ней прихожу за советами. В основном по теме того, как справиться с внутренним миром. Она мне дает много психологических советов», — заявила знаменитость.
Также она объяснила, что ее с дочерью связывают только родительские и родственные отношения. Толкалина уверена, что мама и дочь не могут быть подругами.
«Мама не может быть ни кем, кроме мамы. Мама не может быть подругой. Как бы вы ни дружили со своими родителями, очень важно, чтобы вы сепарировались. Мне кажется, что в нарочитой дружбе между дочерью и матерью есть какой-то изъян. Я лично в это верю. Мне кажется, что дочери просто не могут быть подругами своим матерям. Это невозможно. С ними не обсудишь мужчин», — подчеркнула артистка.
Она рассказала и об увлечениях наследницы. Михалкова-Кончаловская интересуется графикой, а также пробует себя и в актерской профессии.
«Маруся у меня художница, она работает в стиле графики. Она окончила Московский художественный промышленный институт. Сейчас она учится на искусствоведении в Академии имени Глазунова. Я не знаю, что она выберет. Она пробует себя и в актерской профессии, и художницей работает. В Благовещенске ее художественные работы украшают фасад одного из зданий», — заключила звезда.
Напомним, Любовь Толкалина родила дочь Марию в отношениях с режиссером Егором Кончаловским. Они расстались в 2017 году после 20 лет совместной жизни.