Королева хаоса: чем покорила всех Хелена Бонем Картер

Самой яркой и характерной актрисе британского кино Хелене Бонем Картер исполняется 60 лет. В честь юбилея вспоминаем, чем она покорила весь мир
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Хелена Бонем Картер
Источник: Legion-Media.ru

Аристократка и королева эпатажа

Хелена Бонем Картер — не просто актриса, а настоящая британская аристократка: ее прадед по материнской линии, Герберт Асквит, был премьер-министром Великобритании в начале XX века. Казалось бы, такое происхождение обязывает к сдержанности, светским ужинам и роли благотворительницы при каком-нибудь фонде.

Хелена Бонем Картер
Источник: Legion-Media.ru

Хелена решила иначе. Она стала главной эксцентричной дамой Голливуда — той, кого боготворят за то, что она громко, весело и последовательно нарушает все правила. 

Десять лет в платьях — и резкий разворот

Кадр из фильма «Бойцовский клуб»
Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Первые десять лет карьеры Хелена провела в кринолинах и кружевах, исполняя роли благовоспитанных барышень из экранизаций британской классики — Э. М. Форстера, Генри Джеймса, Шекспира. Критики даже придумали для нее полуиронично прозвище «королева корсетов»: она так органично смотрелась в XIX веке, что казалось, будто ее туда телепортировали напрямую. 

А потом в 1999 году она снялась у Дэвида Финчера в «Бойцовском клубе» — и сыграла разрушительную, хаотичную Марлу Сингер, которая курит в постели, мошенничает на группах поддержки и смотрит на мир с нескрываемым презрением. Этот переход из викторианской гостиной в подпольный клуб стал самым неожиданным актерским разворотом десятилетия.

Ее стиль — отдельный вид искусства

Хелена Бонем Картер
Источник: Legion-Media.ru

На красных ковровых дорожках Хелена появлялась в нарядах, которые не вписывались ни в какие модные гайды — и именно поэтому о них говорили больше, чем о нарядах всех остальных гостей вместе взятых. Две разные туфли на разных ногах, многослойные балахоны поверх платьев, викторианские шляпы набекрень и прически, которые выглядели так, будто она только что вышла из торнадо, — все это стало ее узнаваемым стилем.

При этом она никогда не нанимала стилиста и принципиально одевалась сама. По ее словам, одежда — это продолжение личности, а не костюм для чужого спектакля. Задолго до того, как слово «эксцентричность» превратилось в комплимент в модной индустрии, Хелена уже жила именно так — и делала это не ради внимания, а потому что иначе просто не умела.

Тринадцать лет в соседних домах

Хелена Бонем Картер и Тим Бертон
Источник: Alloverpress

Тринадцать лет Хелена была вместе с режиссером Тимом Бертоном, и эти отношения были устроены так, как до них не делал никто: они жили в двух соседних, но полностью отдельных домах в Лондоне, соединенных общей стеной. Никакого совместного быта, никаких обязательных завтраков за одним столом — только творчество, общие дети и полное уважение к личному пространству друг друга. 

Бертон снял ее в девяти своих фильмах подряд — от «Планеты обезьян» до «Темных теней» — и этот союз стал одним из самых продуктивных творческих тандемов в истории современного кино. Когда они расстались, Хелена сказала об этом коротко и без публичной истерики: бывает, жизнь идет дальше. Никакого таблоидного скандала — только достоинство человека, которому есть чем заняться помимо развода.

Две номинации на «Оскар» 

Кадр из фильма «Король говорит!»
Кадр из фильма «Король говорит!»

Хелена Бонем Картер получила две номинации на главную кинопремию мира — и обе за роли, которые не имеют между собой ровным счетом ничего общего. Первая — за трагическую, сдержанную Милли Тил в «Крыльях голубки», изысканная психологическая драма по роману Генри Джеймса. Вторая — за роль Елизаветы Боуз-Лайон, будущей королевы-матери, полной достоинства и внутренней силы. 

А между этими двумя номинациями уместились безумная Беллатриса Лестрейндж со страшным хохотом, кровожадная Червонная Королева в «Алисе в Стране чудес», демоническая миссис Лавет в мюзикле «Суини Тодд» и еще десятки совершенно непохожих друг на друга образов. Это коллекция абсолютно разных ролей, каждую из которых она прожила с одинаковой убедительностью.