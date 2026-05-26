Картину снял Мартин Скорсезе. Она рассказывает историю ветерана войны во Вьетнаме Трэвиса Бикла, который после службы вернулся в Нью-Йорк и устроился работать таксистом. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и четыре номинации на «Оскар», в том числе — за лучший фильм. Де Ниро претендовал на награду в категории «Лучшая мужская роль». А его коллега Джоди Фостер, которой тогда было четырнадцать, — в номинации «Лучшая женская роль второго плана».