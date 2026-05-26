82-летний Роберт Де Ниро рассказал изданию Page Six, что был удивлен такому успеху фильма «Таксист».
«Никогда не думаешь, что делаешь что-то, что окажет такое влияние [на культуру]», — объяснил Де Ниро. Он добавил, что «просто никогда не смотрит на это с такой точки зрения».
Картину снял Мартин Скорсезе. Она рассказывает историю ветерана войны во Вьетнаме Трэвиса Бикла, который после службы вернулся в Нью-Йорк и устроился работать таксистом. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и четыре номинации на «Оскар», в том числе — за лучший фильм. Де Ниро претендовал на награду в категории «Лучшая мужская роль». А его коллега Джоди Фостер, которой тогда было четырнадцать, — в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
В ноябре 2026 на экраны выйдет фильм «Знакомство с Факерами: Новая глава», в котором Де Ниро играет одну из главных ролей. Зрителям уже показали трейлер.