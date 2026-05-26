«Первая ракетка» — первый российский художественный сериал, посвященный миру большого тенниса. Режиссером проекта стал Евгений Корчагин, известный зрителям по работе над сериалом «Война семей». В центре истории — путь молодых спортсменов к вершине профессионального спорта, где за громкими победами скрываются жесткая дисциплина, давление и личные драмы. Главные роли в проекте исполнили Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков и Павел Ворожцов.
Особенности съемочного процесса
Съемки сериала проходили в сложных условиях. Одной из ключевых задач команды была достоверность. И режиссеру, и актерам, и всей съемочная группа стремились правдоподобно показать теннис и передать атмосферу этого вида спорта.
В съемках участвовали реальные теннисисты
Создатели «Первой ракетки» сделали ставку на максимальную реалистичность спортивных сцен. В отличие от многих фильмов и сериалов, где теннисные матчи снимают с помощью дублеров, монтажа или игры без мяча, здесь решили показать настоящий теннис — с реальными розыгрышами, подачами и скоростью игры.
Для съемок привлекли профессиональных спортсменов, которые не только участвовали в матчевых сценах, но и помогали актерам лучше понимать механику движений и поведение игроков на корте. Перед началом работы теннисисты проходили занятия с актерским коучем, чтобы органично существовать в кадре и взаимодействовать с артистами.
Режиссер хотел передать драматизм тенниса
Евгений Корчагин признавался, что одной из главных задач проекта было показать теннис не как красивый фон для истории, а как эмоционально напряженный и психологически сложный вид спорта. Именно поэтому создатели отказались от привычных для кино приемов — съемок без мяча, частого использования дублеров и постановочных ударов. Вместо этого команда стремилась сохранить ощущение настоящего матча, его скорость и непредсказуемость.
Чтобы добиться эффекта присутствия, камеру нередко располагали максимально близко к игрокам: мяч буквально пролетал рядом с объективом, а зритель оказывался внутри игрового эпизода.
По словам режиссера, его особенно интересовала внутренняя сторона тенниса — одиночество спортсмена на корте. В отличие от командных дисциплин, здесь игрок остается один на один с давлением, ошибками и эмоциями. Именно это, по мнению Корчагина, делает теннис по-настоящему драматичным видом спорта. Он отмечал, что всегда восхищался способностью профессиональных игроков справляться с поражениями, сохранять самообладание и снова выходить на корт, несмотря на колоссальное психологическое напряжение.
Съемки были строго регламентированы по времени
Работа над теннисными сценами оказалась одной из самых трудоемких частей производства сериала. Съемочной группе приходилось учитывать не только технические нюансы — движение камеры, скорость мяча и точность ударов, — но и жесткие временные ограничения. Каждый розыгрыш требовал тщательной подготовки и многократных дублей, поскольку даже небольшая ошибка могла нарушить реалистичность сцены.
Дополнительную сложность создавала физическая нагрузка на спортсменов и актеров. После многочасовых съемок теннисисты уставали не меньше, чем после полноценной тренировки или матча, поэтому команде приходилось внимательно распределять силы и график работы. Евгений Корчагин отмечал, что из-за сложности постановки за один съемочный день удавалось снять лишь небольшую часть от запланированного объема материала.
В съемочном процессе принимали участие первые лица тенниса
В работе над проектом принимал участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который консультировал команду по вопросам устройства большого тенниса и особенностей спортивной среды.
К проекту также присоединилась Анастасия Пивоварова — бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге. Она не только помогала создателям добиться спортивной достоверности, но и выступила линейным продюсером сериала. Её опыт профессиональной спортсменки оказался особенно важен при постановке матчей, тренировочных сцен и создании реалистичной атмосферы турниров.
Для съемок создали теннисную арену
Одной из проблем во время производства сериала стала нехватка подходящих теннисных площадок. Большинство профессиональных кортов были заняты соревнованиями и тренировками на месяцы вперед, поэтому съемочной группе приходилось искать альтернативные решения.
Особенно сложной оказалась подготовка сцен финального турнира. В итоге создатели проекта решили построить собственную теннисную арену прямо внутри многофункционального спортивного комплекса, который изначально не был предназначен для тенниса. Команда самостоятельно оборудовала площадку, уложив специальное покрытие и адаптировав пространство под требования съемок.
О чем сериал «Первая ракетка»
В центре сюжета — 17-летняя Катя, талантливая теннисистка, которой приходится отказаться от мечты о большой спортивной карьере. У девушки нет влиятельных связей, финансовой поддержки и понимания со стороны семьи, поэтому путь в профессиональный спорт для нее оказывается практически закрыт.
Чтобы заработать на жизнь, Катя начинает участвовать в подпольных матчах с состоятельными любителями тенниса. Она выдает себя за неопытного игрока, а затем легко обыгрывает соперников, зарабатывая деньги на ставках. Именно во время одной из таких игр девушку замечает Игорь Стрельников — бывший профессиональный теннисист, переживающий личный и карьерный кризис.
Стрельников видит в Кате огромный потенциал и шанс не только вырастить новую чемпионку, но и вернуть смысл собственной жизни. Ради ее успеха он готов пойти на риск и вновь вступить в жестокий мир большого спорта, где цена победы оказывается слишком высокой.