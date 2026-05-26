Кэрис Дуглас, 23-летняя дочь актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс, выходит на профессиональную сцену — она сыграет роль Нины Заречной в спектакле «Чайка» по Чехову. Показы пройдут с 20 по 27 июня в театре St. Lydia’s в Нью-Йорке.
По словам инсайдеров, родители начинающей актрисы «очень ею гордятся». В прошлом году Кэрис окончила Брауновский университет и получила диплом по специальности «кино и международные отношения». Теперь она делает первые шаги в индустрии. Недавно Кэрис снялась в короткометражке, где ее партнершей по съемочной площадке стала Виктория Педретти, известная по сериалу «Ты».
У Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, которые поженились в 2000 году, также есть 25-летний сын Дилан. Молодой человек тоже интересуется актерским мастерством — он уже успел сняться в двух короткометражных фильмах.
Недавно Кэтрин Зета-Джонс поделилась архивными фото дочери в честь ее дня рождения.