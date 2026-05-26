Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа дебютирует на театральной сцене в «Чайке»

23-летняя Кэрис Дуглас сыграет в спектакле «Чайка» по Чехову
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Майкл Дуглас с дочерью Кэрис
Майкл Дуглас с дочерью КэрисИсточник: Legion-Media.ru

Кэрис Дуглас, 23-летняя дочь актеров Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс, выходит на профессиональную сцену — она сыграет роль Нины Заречной в спектакле «Чайка» по Чехову. Показы пройдут с 20 по 27 июня в театре St. Lydia’s в Нью-Йорке.

По словам инсайдеров, родители начинающей актрисы «очень ею гордятся». В прошлом году Кэрис окончила Брауновский университет и получила диплом по специальности «кино и международные отношения». Теперь она делает первые шаги в индустрии. Недавно Кэрис снялась в короткометражке, где ее партнершей по съемочной площадке стала Виктория Педретти, известная по сериалу «Ты».

Кэрис Зета-Дуглас / фото: соцсети
Кэрис Зета-Дуглас / фото: соцсети

У Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, которые поженились в 2000 году, также есть 25-летний сын Дилан. Молодой человек тоже интересуется актерским мастерством — он уже успел сняться в двух короткометражных фильмах. 

Недавно Кэтрин Зета-Джонс поделилась архивными фото дочери в честь ее дня рождения. 