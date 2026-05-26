«Дедмобиль», «Курьер» и «Танцы Минус»: фестиваль «Новое движение» объявил внеконкурсные программы

Смотр пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня и предложит гостям насыщенную культурно-развлекательную программу
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Температура вселенной»
Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил фильм открытия, внеконкурсные программы и мероприятия.

28 мая смотр откроется лирической комедией Виктора Шамирова «Температура вселенной», ранее получившей приз Московского кинофестиваля как лучший фильм конкурса «Русские премьеры».

Спецпоказы, премьеры и кино со всей страны

Кадр из фильма «Семейный хор»
Специальная программа «Кино со всей России», приуроченная к Году единства народов России, включает следующие фильмы: «Марийские сказки» Дениса Шаблия, «Подножье» Романа Башарина, «Охотник» Заура Цогоева, «Камень батыров» Романа Пожидаева, «Семейный хор» Константина Самсонова, «Родная» Ивана Лавренкова, а также «Мусульманин» Владимира Хотиненко.

Кадр из фильма «Дедмобиль»
В секции спецпоказов можно будет увидеть классику советского кино — «Курьера» Карена Шахназарова и «Маленькую Веру» Василия Пичулы, — а также анимационный фильм Константина Бронзита «На выброс». Кроме того, на «Новом движении» — за полгода до выхода в прокат — состоится премьера семейной комедии «Дедмобиль» Владимира Котта.

Вне конкурса пройдут показы программы короткометражного кино «Движ», составленной из 18 ярких, дерзких и многожанровых работ молодых авторов.

Фильмы для всей семьи

Кадр из фильма «Космическая собака Лида»
В рамках программы «Семейное счастье», посвященной непростым отношениям с близкими, поиску взаимопонимания, взрослению и внутреннему одиночеству, будут показаны картины «Взрослый сын» Ивана Шкундова, «Другой мир» Николая Коваленко, «Космическая собака Лида» Евгения Сангаджиева и «Космос засыпает» Антона Мамыкина.

Утренняя программа «Кино для жаворонков» покажет семейные хиты проката 2025 года, на которые можно сходить с детьми разного возраста: «Алиса в Стране Чудес», «(Не)искусственный интеллект», «Доктор Динозавров», «Маленький шеф» и «Мой папа — медведь».

Культурная программа

Константин Чирков, участник выставки «Наследие авангарда» и автор визуальной концепции фестиваля «Новое движение» 2026 года, фото: пресс-служба
В 2026 году в рамках «Нового движения» пройдет выставка современного искусства «Наследие авангарда», посвященная теме художественной преемственности и переосмыслению идей русского авангарда и искусства XX века современными авторами. На выставке будут представлены работы разных форм — графика, скульптура, инсталляция, живопись и видеоарт.

Ее куратор, искусствовед и галерист Виктория Шишкова, прочитает лекцию «Как смотреть и понимать современное искусство — особенно когда ничего не понятно и не очень красиво». Кроме того, в рамках выставки состоится дискуссия «Преемственность в искусстве: где заканчивается исследование и начинается подражание?».

Группа «Танцы Минус», фото: пресс-служба
Одним из самых ярких музыкальных событий культурной программы «Нового движения 2026» станет концерт группы «Танцы Минус», который откроет летний сезон в городе.

Фестиваль молодого кино «Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 2 июня. Кино Mail выступает информационным партнером смотра.