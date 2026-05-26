Пенелопа Крус едва не лишилась возможности сниматься в фильме из-за диагноза

Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru

Пенелопа Крус пережила настоящий шок прямо перед началом съемок своего нового фильма «Черный шар». 52-летняя испанская актриса рассказала Variety, что едва не лишилась возможности участвовать в проекте из-за внезапных проблем со здоровьем.

По словам знаменитости, пугающий звонок она получила от своего врача непосредственно перед выходом на съемочную площадку. В тот момент она уже готовилась к работе.

«Мы собирались выходить, я надевала парик, и мне сказали: “По-видимому, у вас аневризма головного мозга”. Это было что-то сюрреалистичное», — вспоминает она.

Крус призналась, что серьезно опасалась за свою жизнь. Однако врачи разрешили ей продолжить съемки, что сама актриса называет настоящим чудом. Этот опыт, по ее словам, сильно повлиял на то, как она воспринимала свою героиню и общий сюжет картины.

«Мы переживали это обе, но, несмотря на трудности, могли двигаться вперед по жизни», — говорит артистка.

Ранее Пенелопа Крус впервые за семь лет посетила Каннский кинофестиваль.