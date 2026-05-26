Стартовали съемки третьего сезона комедийно-приключенческого сериала «Гусар» — продолжения истории Григория Рыльского в исполнении Гарика Харламова.
К своим ролям в новом сезоне вернутся Зоя Бербер, Павел Рассомахин, Катерина Ковальчук, Гоша Куценко, Сергей Белов и Екатерина Радченко.
К актерскому составу присоединятся Дмитрий Журавлев, который сыграет Николая Григорьевича Рыльского — сына Григория и Насти, а также Денис Дорохов в роли Карла Рэтфорда. Режиссером выступит Михаил Шулаев.
События третьего сезона разворачиваются через 20 лет после финала второй части. У Насти (Бербер) и Григория Рыльского (Харламов) подрос сын Николай (Журавлев). Родители долгие годы скрывали от него правду о машине времени и своем героическом прошлом, мечтая дать ему мирную профессию. Но Николай пошел в отца: вместо учебы — верховая езда и кулачные бои.
Под видом обучения он уезжает в Петербург и поступает в гусарский полк. Через два года сын возвращается домой бравым гусаром — чем приводит отца в ярость. Настя уговаривает мужа рассказать Николаю правду, но разговор приходится отложить: в имение прибывает посланник императора. В Лондоне пропал российский посол, и Рыльскому с Настей предстоит опасная миссия.
«В костюме гусара сразу хочется выпрямить спину, говорить громче и куда-нибудь красиво поскакать. В общем, возвращаться к образу Рыльского всегда приятно. Он человек прямой, горячий, упрямый, иногда совершенно невыносимый, но при этом в нем есть то, за что его невозможно не любить: он всегда действует от сердца и никогда не прячется за обстоятельства. В третьем сезоне у Рыльского появляется сын, и для моего героя это, конечно, большое испытание. Потому что одно дело — спасать мир, а другое — объяснить собственному ребенку, почему ты опять все знаешь лучше всех», — поделился Гарик Харламов.
«Гусар 3» будет выходить на канале ТНТ. Дата премьеры пока неизвестна.