В России снимут новый «Остров сокровищ» с песнями из советского мультфильма

Новая картина о приключениях юного Джима и капитана Флинта может выйти в 2029 году
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Постер фильма «Остров сокровищ»
Стало известно о начале работы над полнометражным семейным фильмом «Остров сокровищ». Автором сценария выступит Андрей Золотарев, известный по новому «Буратино» и спортивной франшизе «Лед».

В основе сюжета будет лежать классический роман Роберта Льюиса Стивенсона. В картине прозвучат песни из одноименного мультфильма «Остров сокровищ» 1988 года.

Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»
Кто исполнит роли юного Джима, Билли Бонса, одноногого капитана Флинта, доктора Ливси и других персонажей, пока неизвестно.

Производством займутся кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатры Okko и Premier, а также студия «Видеопрокат». Дистрибьютором выступит кинокомпания «Централ Партнершип».

Ориентировочная дата выхода нового «Острова сокровищ» — 1 января 2029 года.