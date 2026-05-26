Стало известно о начале работы над полнометражным семейным фильмом «Остров сокровищ». Автором сценария выступит Андрей Золотарев, известный по новому «Буратино» и спортивной франшизе «Лед».
В основе сюжета будет лежать классический роман Роберта Льюиса Стивенсона. В картине прозвучат песни из одноименного мультфильма «Остров сокровищ» 1988 года.
Кто исполнит роли юного Джима, Билли Бонса, одноногого капитана Флинта, доктора Ливси и других персонажей, пока неизвестно.
Производством займутся кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатры Okko и Premier, а также студия «Видеопрокат». Дистрибьютором выступит кинокомпания «Централ Партнершип».
Ориентировочная дата выхода нового «Острова сокровищ» — 1 января 2029 года.