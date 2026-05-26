Объявлена дата выхода фильма «Без оглядки» с Анной Пересильд в главной роли
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд (фото: онлайн-кинотеатре Wink)

Стало известно, что роуд-муви «Без оглядки» с Анной Пересильд в главной роли появится в российских кинотеатрах 8 октября 2026 года. Режиссером фильма выступила Наталия Кончаловская, которая ранее уже работала с Анной над кинофильмом «Первый снег».

В центре сюжета — соседки Соня и Женя. После нелепого происшествия они уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега — без денег, без плана и без навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают: от своей жизни они сбежали бы и без всякого «убийства».

Кадр из фильма «Без оглядки»

В ленте также снялись Олег Савостюк, Дарья Алыпова, Алексей Розин, Сабина Ахмедова, Илья Коробко и другие.

Производством занимались компании 23MMOON Production и WISH Media. Дистрибьютор — компания «Леона».