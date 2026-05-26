Глеб Калюжный 26 мая завершил службу в Семеновском полку в Москве. На дембеле актера встретили мама Наталья и сестра Маша. Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.
Наталья Калюжная в разговоре с журналистами призналась, что боялась отпускать сына в армию. Она, ко всему прочему, переживала еще и из-за отсутствия финансовой поддержки. Однако благодаря сыну женщина нашла новую работу, причем в кино.
«Для меня был очень большой страх, как я останусь без финансовой поддержки Глеба. И вдруг поступило такое неожиданное предложение от Григория — я стала сопродюсером фильма “Дед Фомич”. Глеб — креативный продюсер. Они начинали подготовку еще до того, как он ушел в армию. Будет очень классный фильм. Я благодаря ребятам тоже попала в большое кино. Я теперь заслуженный продюсер», — с улыбкой рассказала женщина.
Она добавила, что встала в пять утра, чтобы из другого города приехать на встречу к сыну.
Из армии 27-летнего актера также встретил Николай Добрынин. В разговоре с журналистами артист отметил, что Калюжный за этот год повзрослел и возмужал. Также он рассказал, как работал с младшим коллегой над фильмом «Дед Фомич».