Фильм «Москва слезам не верит» стал самым узнаваемым фильмом о руководителях среди россиян. Это показали результаты исследования онлайн-кинотеатра Кион и аналитиков холдинга ON Медиа.
Лидером рейтинга стала мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — ее выбрали 69% опрошенных. Чуть меньше, 67%, набрал «Служебный роман». Замкнули тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит»: каждый из этих фильмов получил по 50% голосов.
Опрос также выявил самых харизматичных экранных начальников в глазах россиян: Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит») — 30%, Тони Старк («Железный человек») — 28%, Сильвестр Сергеев (сериал «Универ») — 20%.
При этом вкусы сильно зависят от пола и возраста. Мужчины чаще всего называли Джордана Белфорта, а женщины — Людмилу Прокофьевну Калугину из «Служебного романа». Зрители старше 45 лет выделили Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит», а молодежь до 35 лет — Тони Старка. Именно эти три персонажа также вызвали наибольшее доверие у большинства участников.
Кроме того, исследование показало: зрителям особенно близка история человека, который всего добился сам. 58% опрошенных отметили, что им симпатичен образ предпринимателя, построившего успех с нуля, а 46% назвали такой сюжет самым интересным в кино и сериалах. При этом 56% респондентов считают, что отечественные и зарубежные фильмы показывают предпринимательство преимущественно в позитивном ключе.