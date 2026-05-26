Николай Добрынин одним из первых встретил Глеба Калюжного из армии. Об этом сообщает корреспондент Кино Mail. Актер служил в Семеновском полку в Москве, а 26 мая 2026 года демобилизовался.
Ранее Калюжный принял участие в съемках семейного фильма «Дед Фомич», в котором снялся вместе с Николаем Добрыниным. Кино Mail поговорил со звездой «Сватов» у КПП Семеновского полка и узнал, каким Глеб был на съемочной площадке.
«Он замечательный коллега. Добрый, спокойный, улыбающийся, заботливый. Тем более он моего внука играл. Он все время был таким хорошим. Знаете, когда видишь человека доброго и хорошего, ты всегда улыбаешься. Вот и я когда вижу Глеба, у меня искренняя улыбка на лице», — высказался артист.
Глеба Калюжного также встретили друзья и родные, в числе которых были мама Наталья и сестра Маша. Они подготовили для него плакат, который накануне сами рисовали.
Ранее Калюжный рассказал о своей службе в армии. Актер завершил службу в Семеновском полку в Москве в звании младшего сержанта.