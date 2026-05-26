Актриса Янина Студилина заявила, что планирует родить еще двоих детей. Своими планами она поделилась на Премии Гильдии кастинг-директоров, а подробности приводит «Газета».
Звезда сериала «Ранетки» призналась, что готова снова стать матерью. По ее словам, пол будущего ребенка не имеет значения, хотя ей больше хотелось бы сына.
«Поправляться готова только ради беременности. Это пожалуйста. Конечно, очень хочу [детей]. Я двоих еще хочу. Мальчика, конечно, хотелось бы, девочка есть», — рассказала звезда.
Студилина также отметила, что отказывается набирать вес специально для съемок. Актриса объяснила: с возрастом возвращать прежнюю форму становится гораздо труднее, поэтому она не хочет рисковать своей фигурой.
Ранее Янина Студилина поделилась снимком из отпуска в Анталье.