Стартовали съемки комедийного сериала «ИИнга» с Андреем Мерзликиным и Татьяной Бабенковой в главных ролях.
Главный герой — циничный и недобросовестный мэр провинциального Новоправдинска Александр Щупкин. Внедрив в одну из городских программ нейросеть под названием ИИнга, разработанную айтишником Юрой, мэр уезжает в отпуск. За время его отсутствия ИИнга с помощью своего прототипа — учительницы Инги Петровны — берет бразды правления городом в свои «руки», а когда Щупкин возвращается, шантажирует его компроматом, принуждая к сотрудничеству.
Постепенно мэр находит общий язык с обеими и даже проникается к ним симпатией, но их честное и справедливое руководство оказывается под угрозой, когда на перемены в городе реагирует жадный местный бизнесмен.
Мэра Новоправдинска в сериале играет Андрей Мерзликин, айтишника Юру — Илья Лыков. Татьяна Бабенкова исполняет сразу две роли — учительницы Инги Петровны и созданной по ее образу нейросети ИИнги.
По словам Андрея Мерзликина, сам он больше верит в естественный интеллект, но в сериале «ИИнга» должен победить искусственный: «Ведь моя прекрасная партнерша Татьяна впервые сыграет обаятельную нейросеть, заставив весь город во главе с мэром лечь под ее каблук».
Также в проекте заняты Валери Зоидова, Артур Иванов, Светлана Степанковская, Александр Половцев и другие.
Создатели сериала «ИИнга» — креативные продюсеры и сценаристы Роман Ангелин и Александр Данилов, ранее работавшие над комедиями «Кухня», «ИП Пирогова» и «Против всех». Кресло режиссера занимает Анатолий Колиев («Папины дочки. Новые», «Инспектор Гаврилов»).
«Похожие кейсы есть в мире: например, в Албании был свой ИИ-министр, — рассказывают Ангелин и Данилов. — Нам же хотелось посмотреть, что искусственный интеллект может исправить в провинциальном городе, как воспитает мэра, ведь, по сути, ИИнга — его потерянная совесть».
Съемки сериала «ИИнга» проходят в Москве и Подмосковье, а роль провинциального Новоправдинска «сыграет» Коломна. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре START и на телеканале СТС.