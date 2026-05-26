Главный герой — циничный и недобросовестный мэр провинциального Новоправдинска Александр Щупкин. Внедрив в одну из городских программ нейросеть под названием ИИнга, разработанную айтишником Юрой, мэр уезжает в отпуск. За время его отсутствия ИИнга с помощью своего прототипа — учительницы Инги Петровны — берет бразды правления городом в свои «руки», а когда Щупкин возвращается, шантажирует его компроматом, принуждая к сотрудничеству.