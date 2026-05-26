В производство запущен восьмисерийный исторический детектив «Банда „ЗИГ ЗАГ. Начало», который является приквелом сериала «Банда „ЗИГ ЗАГ“». Исполнители ключевых ролей — Игорь Петренко, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Дмитрий Куличков — вернулись к своим героям.
Июнь 1941 года, Ленинград. Тихон Львов (Петренко), сотрудник уголовного розыска, даже не думал, что одно жестокое преступление — убийство инкассаторов в пассажирском поезде — запустит цепь событий, от которых скоро будет зависеть судьба всего города.
Львову удается поймать главаря налетчиков по кличке Шапкин. Но он пока не знает, что за маской обычного уголовника скрывается немецкий диверсант, которого забросили в Ленинград с особым заданием. В СИЗО Шапкин находит новых союзников среди опытных уголовников — Кириллова и Кошарного. Вместе они совершают дерзкий побег.
В ходе расследования становится ясно: ограбление инкассаторов — это лишь ошибка диверсантов. Их настоящая цель — секретные документы, которые курьер Генерального штаба РККА вез в Ленинград.
Начинается война. Бандиты уверены, что немцы победят, и ради награды готовы выполнять самые жестокие приказы своих нацистских хозяев. Теперь перед Львовым и его товарищами встает смертельно опасная задача: остановить преступную шайку, которая вскоре превратится в зловещую банду «ЗИГ ЗАГ». Битва за город, за Родину начинается.
«Новый сезон — это предыстория первого сезона, — сообщил режиссер Виталий Воробьев, — Действие начинается за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Мы подробно и глубоко раскроем личности полюбившегося героя — Тихона Львова, и злодеев — Федора Кириллова, Виталия и Зинаиды Кошарных, а также других персонажей. Зрители увидят, как закручиваются те драматургические пружины, которые разжимаются в первом сезоне».
«Мой персонаж — один из ключевых антагонистов сериала. Ее роль важна: она позволяет подсветить то, что на первый взгляд не всегда очевидно. Показать, что поступки сотканы из разного уровня блага, мораль может трактоваться согласно выгоде, а иногда, чтобы выжить, приходится идти не просто на риск, а на сделку с самим собой. Такой опыт — всегда хороший урок, чтобы рассмотреть себя, взглянуть, возможно, на не самые приятные стороны своей личности», — отмечает Екатерина Вилкова.
Большая часть съемок пройдет в узнаваемых локациях Санкт-Петербурга. Интерьерные и павильонные сцены будут отсняты в Москве и Московской области.
Производством занимается компания Star Media Vision по заказу телеканала РЕН ТВ.