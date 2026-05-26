«Школа жизни, которую нужно пройти»: Калюжный рассказал о своей службе в армии

Актер завершил службу в Семеновском полку в Москве в звании младшего сержанта
Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

26 мая Глеб Калюжный вернулся из армии после года срочной службы. На КПП популярного артиста с цветами и плакатами встретили родственники, а также коллеги и журналисты. Об этом сообщает корреспондент Кино Mail.

Актер поблагодарил всех за теплую встречу: «Удивлен всех вас видеть! Очень рад! Спасибо, что встретили! Мне очень приятно».

Рассказывая о своих впечатлениях, Калюжный признался, что служба изменила его в лучшую сторону, и назвал армию «школой жизни».

«Армия — это такая школа жизни, которую нужно пройти. Тут не расскажешь, что это такое. Сходите, послужите!», — заявил артист.

Глеб Калюжный

Напомним, Калюжный ушел в армию 27 мая прошлого года. Он проходил службу в элитном Семеновском полку в Москве. Артист демобилизовался в звании младшего сержанта.