Россияне назвали самых нишевых героев русской классики

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Князь Лев Николаевич Мышкин из романа «Идиот» и Маргарита из произведения «Мастер и Маргарита» стали самыми «нишевыми» героями русской классической литературы, следует из результатов исследования книжного сервиса «Литрес», которое есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики провели опрос, посвященный одному из главных трендов социальных сетей 2026 года — «нишевости», под которой подразумевается стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. Респондентам предлагалось оценить свое отношение к этому явлению, а также назвать литературных героев, которые, по их мнению, олицетворяют данный тренд.
По мнению респондентов, «нишевые» произведения чаще всего встречаются в современной прозе (30%). Кроме того, 28% опрошенных отнесли к таким книгам фэнтези, а 25% — фантастику. Среди литературных направлений лидирует метамодернизм — его назвали «нишевым» 41% участников исследования, далее следуют постмодернизм (37%) и соцреализм (28%).
В рейтинге «нишевых» мужских персонажей, помимо князя Мышкина, второе место занял Воланд (27%), а третье — нигилист Евгений Базаров из романа «Отцы и дети» (23%). Среди героинь, кроме Маргариты, в тройку вошли Эллочка-людоедка (22%) и Анна Каренина (21%).
Согласно результатам исследования, большинство опрошенных — 79% положительно относятся к «нишевости», если необычность хобби соответствует внутреннему миру человека. При этом 56% респондентов назвали «нишевым» свой литературный вкус, 46% — хобби, а 45% — музыкальные предпочтения.
Некоторые проявления нарочитой индивидуальности, напротив, вызывают у пользователей скепсис. Так, стиль речи считают «нишевым» 26% опрошенных, стиль в одежде — 25%, а предпочтения в еде и напитках — 24%.
Как отмечают аналитики, «нишевость» в литературе отражает интерес читателей к сложным, нестандартным персонажам, которые ярко выделяются на фоне общества и демонстрируют индивидуальный взгляд на мир.